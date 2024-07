Telesia for Peoples, ecco i vincitori. Domenica 21 la premiazione alle Terme

Il Comitato dell’associazione italoamericana “Icosit”, promotrice dell’evento, ha reso noto i vincitori del “Premio Telesia for Peoples” 2024, assegnato ogni anno a “coloro i quali nelle proprie attività non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”: LE ONE (settore artisti), il rapper campano che con il suo brano “Addo Staje” ha vinto il Disco d’Oro a giugno ed ottenuto un contratto con la casa discografica Sony, firmato proprio ieri a Milano; Aurelio Capaldi (settore Informazione), Capo redattore di Rai Sport; Marco Minelli (settore Radiofonico), consulente artistico ed editoriale del gruppo RDS; Mario Ferraro (settore Imprese), presidente della “Matter Economy”; Carlo Iannace (settore Scientifico), senologo impegnato fortemente nella prevenzione, ed Eileen Fortino (Settore Associazioni) del Texas.

I vincitori saranno premiati nella serata spettacolo di domenica prossima (ore 21,00) nelle Terme di Telese, in chiusura della undicesima edizione del “Telesia for Peoples”, che avrà come ospite d’onore Pier Francesco Zazo, Ambasciatore italiano a Kiev, insieme al “baby” poliziotto americano “Dj” Daniel.

Ricco anche il cast di artisti che si esibiranno durante la serata: oltre a Le One, per il quale c’è grande attesa da parte dei tantissimi fan, sul palco si esibiranno anche Alex Racioppi, Eva Ragozzino, Gabriele Manzo e Lil Tony.

Intanto nella giornata di domani è in programma (ore 21,00) il talk Show sul tema “Il calcio tra simboli e nuovi scenari. I grandi valori: bandiere e goal senza frontiere”.

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Caporaso (sindaco di Telese Terme), Nino Lombardi (presidente della Provincia di Benevento) e Filippo Sardisco (presidente della Pro Loco Telesia), al talk interverranno monsignor Giuseppe Mazzafaro (vescovo di Cerreto-S. Telese-S. Agata dei Goti), Oreste Vigorito (presidente del Benevento Calcio), Gianfranco Coppola (presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana-Ussi), Aurelio Capaldi (capo redattore Rai Sport), Mario Ferraro (presidente onorario Benevento 5), Carmine Mellone (presidente Cip – Comitato Italiano Paralimpico Regione Campania), Col. Gianfranco Paglia (medaglia d’oro al valor militare), e il campione paralimpico Francesco Iannelli.

L’evento è patrocinato dal Comune di Telese Terme, dalla Provincia di Benevento e della Regione Campania. L’ingresso agli spettacoli della manifestazione è gratuito.