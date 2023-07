Telesia for Peoples, il programma. Rassegna dedicata alla Casa di Tonia voluta dal cardinale Sepe

Presso l’aula consiliare della Rocca dei Rettori è stato presentato il programma della decima edizione del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, in programma nelle Terme di Telese dal 14 al 16 luglio.

La manifestazione quest’anno è dedicata al progetto “Casa di Tonia”, voluto dal Cardinale Emerito di Napoli Crescenzio Sepe e dalla sua Fondazione in ‘Nome della Vita’ onlus”, che gli organizzatori del “Telesia for Peoples” intendono sostenere nell’ambito dell’evento promuovendo l’acquisto del libro “Campioni per Sempre” a firma di Gianfranco Coppola (edito da “LeVarie”) in quanto parte del ricavato delle vendita sarà devoluto proprio alla comunità di accoglienza della “Casa di Tonia”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Nino Lombardi (presidente della Provincia di Benevento), Clemente Mastella (sindaco della Città di Benevento), Marco Lobasso (giornalista del Messaggero ed editore di LeVarie) e il giornalista Mimmo Ragozzino (presidente dell’Associazione no profit Icosit, promotrice dell’evento).

IL PROGRAMMA

Terme di Telese 14 – 16 luglio 2023

14 luglio 2023

Teatro del Cerro

ore 21,00/04,00

spettacolo show dance “Aspettando l’alba di un nuovo giorno”

l’associazione REUNION

presenta

MUEVELO – La fiesta que te mueve

diretta live su Radio Ibiza – KissKiss

15 luglio 2023

Anfiteatro (zona bar)

ore 21,00

Saluti Istituzionali

Giovanni Caporaso (Sindaco Città di Telese Terme)

Fabio Romano (Sindaco di S. Salvatore Telesino)

Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento)

ore 21,15

Presentazione ufficiale: “La Città di Telese Terme entra nel network nazionale BORGHI DELLE TERME D’ITALIA”

Intervengono: Antonio Alterio (Referenti Borghi Telese Terme), Renato Del Monaco (Presidente Borghi delle Terme d’Italia), Roberto Colella (Direttore Borghi delle Terme d’Italia)

ore 21,30

“In…Canto Napoletano”

Concerto del Maestro Mario Maglione

16 luglio 2023

Anfiteatro (zona bar)

ore 21,00

serata spettacolo Premio “Telesia for Peoples” 2023

Ospiti

Leonardo Lini, Eva Ragozzino, Carmine De Domenico, Gabriele Manzo, $aulo

ore 23,30

Chiusura con Dj Set SAMURAI JAY

L’accesso agli spettacoli dei giorni 15 e 16 luglio 2023 è gratuito, fino ad esaurimento posti.