Telesia for Peoples torna dal 9 al 12 luglio: focus sull’integrazione tra i popoli

Per il tredicesimo anno consecutivo, sarà la città di Telese Terme a ospitare il Telesia for Peoples, l’evento ideato dall’associazione italoamericana no profit Icosit e dalla Fondazione Migrantes della Cei. La manifestazione si terrà dal 9 al 12 luglio nel Parco delle Terme, come stabilito dal consiglio direttivo di Icosit riunito a Roma, che ha definito calendario e programma.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Telese Terme, dalla Provincia di Benevento e dalla Regione Campania, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di grande attualità: l’integrazione tra i popoli.

“Dopo l’ennesimo successo dell’ultima edizione, dedicata all’impegno della Croce Rossa Italiana nelle aree di crisi nel mondo e alla consegna del premio al presidente nazionale Rosario Valastro, e all’impegno contro l’illegalità del parroco anticamorra di Caivano don Maurizio Patriciello, quest’anno siamo al lavoro per portare sul palco del ‘Telesia for Peoples’ altre storie e personaggi interessanti – spiega il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – che contribuiranno a far crescere l’evento, sempre più di levatura internazionale”.

Anche nel 2026, nella serata conclusiva, sarà conferito il Premio Telesia for Peoples, giunto alla nona edizione. Il riconoscimento viene assegnato a personaggi italiani e stranieri – tra esponenti della Chiesa, delle istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori e accademici – che nella loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”.