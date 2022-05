Telespazio e Enac, intesa per un laboratorio nazionale sui droni

Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha siglato con Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, un contratto per la progettazione dell’infrastruttura nazionale dedicata alla sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi per il settore della Mobilità Aerea Urbana e della Mobilità Aerea Avanzata. Il contratto, si legge nella nota, rientra nell’ambito del progetto Aurora (italian urban ait mobility technologies & distributed test), finanziato dell’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea.