Telethon, aiuti per la ricerca: da Bnl Bnp Paribas 9 mln (in 34 anni raccolti oltre 350 mln)

Il contatore della solidarietà segna 9 milioni di euro, in crescita rispetto allo scorso anno: è la raccolta totale 2025 di Bnl Bnp Paribas per la Fondazione Telethon, a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare.

L’annuncio in diretta su Rai 1 da parte della Presidente di Bnl Bnp Paribas e di Findomestic Banca, Claudia Cattani, e di Luca di Montezemolo, Presidente di Fondazione Telethon.

“In 34 anni di cammino comune tra la Banca e Telethon – ha dichiarato la Presidente Cattani – abbiamo superato i 350 milioni di euro; un risultato particolarmente significativo che rappresenta un impegno costante realizzato insieme con i clienti – individui, famiglie e imprese – con le colleghe e i colleghi della Banca e delle Società di BNP Paribas in Italia e con la grande comunità di persone vicine a BNL e a Telethon. Crediamo nella ricerca scientifica che genera sapere condiviso e permette la costruzione di un futuro in cui la cura diventa vita”.

Lazio, Lombardia, Campania, Puglia; ed ancora Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto: sono queste solo alcune delle regioni che si sono distinte quest’anno nelle donazioni, ma il contributo è stato trasversale e forte da tutta l’Italia.

La partnership tra BNL BNP Paribas e Fondazione Telethon – una delle maggiori iniziative di raccolta fondi in Europa – ha contribuito a finanziare 3.118 progetti con 1.916 ricercatori coinvolti. Nel corso degli anni, questa collaborazione ha sostenuto un percorso di ricerca con risultati di rilevanza internazionale. Fondazione Telethon ha reso disponibile la prima terapia genica al mondo con cellule staminali per il trattamento dell’ADA-SCID e, nel 2025, ha raggiunto un ulteriore traguardo straordinario con la terapia genica per la sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS), sviluppata presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano, che ha ottenuto il parere positivo dell’EMA e l’approvazione della FDA per la commercializzazione negli Stati Uniti.

Telethon rappresenta per la Banca anche il più importante progetto di volontariato aziendale per un totale di circa 50 mila ore l’anno dedicate.

Un grande contributo a sostegno della ricerca scientifica è arrivato, inoltre, dagli eventi di solidarietà che si sono svolti sul territorio nazionale e nelle agenzie della Banca, aperte straordinariamente con una forte affluenza di persone. Tra le iniziative più consolidate nel tempo, tra l’altro, la serata di spettacolo che da 11 anni la Banca organizza con il Teatro Petruzzelli di Bari per la raccolta fondi (circa 980 milioni € in totale, con oltre 11.500 spettatori) e la 27^ edizione della Staffetta di Udine, sostenuta da BNL BNP Paribas, che ha totalizzato finora oltre 3,5 milioni di euro.

Si può contribuire a Telethon tutto l’anno, con bonifico bancario per i privati sul c/c n.9500 intestato alla Fondazione Telethon IBAN IT82J0100503215000000009500; per le imprese sul c/c n.11100, sempre intestato a Telethon, IBAN IT55L0100503215000000011100: oppure tramite carta di credito sul sito bnl.it. I clienti della Banca hanno anche a disposizione gli ATM, sempre attivi, il numero verde 060.060, il banking online per privati, famiglie e imprese, le app di BNL BNP Paribas.