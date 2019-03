Telethon, lunedì la presentazione delle maratone napoletane Caracciolo gold run e Walk of life

Lunedì 25 marzo, ore 11.30 si svolgerà presso il Maschio Angioino di Napoli, la conferenza stampa di presentazione per l’edizione 2019 della Caracciolo Gold Run, alla 19^ edizione, e della Walk of Life, 8^ edizione. Gli eventi podistici sono stati organizzati dalla Fondazione Telethon e dal Comitato Organizzatore della Caracciolo Gold Run. L’evento sportivo partirà da piazza Plebiscito nei giorni sabato 30 e domenica 31 marzo. La Caracciolo Gold Run, sarà una gara agonistica sulla distanza di 15 km e la Walk of Life, una gara non competitiva di 3 km aperta a tutti. Nella giornata di sabato si svolgeranno all’interno del villaggio allestito in piazza una serie di diverse iniziative collaterali che saranno a supporto di tutto l’evento. Inoltre sarà presente uno spazio dedicato alla spettacolistica con artisti di strada. L’Asd Napoli Sport Events ha promosso la due giorni in collaborazione con la Fondazione Telethon ed il patrocinio della Fidal Campania, del Comune di Napoli, del Miur, del Coni.