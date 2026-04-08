Telethon, sport e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare. A Napoli torna la Walk of Life

Domenica 12 aprile Napoli ospiterà la XIII edizione della Walk of Life, l’iniziativa promossa da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento è stato presentato nella Sala Pignatiello del Comune di Napoli e si conferma come uno degli appuntamenti più partecipati dedicati a sport e solidarietà.

Partenza dalla Rotonda Diaz e doppio percorso

Il cuore della manifestazione sarà la Rotonda Diaz, da cui partiranno le attività della giornata. I partecipanti potranno scegliere tra una corsa competitiva e non competitiva di 9,9 chilometri e una passeggiata di 3 chilometri, pensata per coinvolgere un pubblico ampio, dalle famiglie agli sportivi.

L’evento rientra nel calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 ed è organizzato con il supporto tecnico di ASD Napoli Running.

Il villaggio Telethon già dall’11 aprile

Le attività prenderanno il via già sabato 11 aprile, quando sempre alla Rotonda Diaz sarà allestito il Villaggio di Fondazione Telethon. Qui i partecipanti potranno ritirare pettorali e pacchi gara, iscriversi alla passeggiata e prendere parte a un programma di animazione con stand, esibizioni e intrattenimento che proseguirà per tutto il pomeriggio.

Un legame forte con la ricerca

La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra sport, partecipazione e impegno civile, con l’obiettivo di sostenere le persone affette da malattie genetiche rare. Napoli, in questo ambito, riveste un ruolo centrale grazie alla presenza dell’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, centro di eccellenza internazionale capace di attrarre ricercatori da tutto il mondo.

Quote e numeri della ricerca Telethon

La quota di iscrizione è fissata a 15 euro per la corsa competitiva e a 10 euro per la non competitiva e la passeggiata. I fondi raccolti saranno destinati alle attività di ricerca della Fondazione Telethon che, dal 1990, ha investito 741 milioni di euro, finanziando 3.118 progetti con il coinvolgimento di 1.916 ricercatori e studiando 661 malattie genetiche rare.

Partner e organizzazione

L’evento è realizzato con il supporto di numerosi partner, tra cui Fondazione Ferrarelle Ets, Bnl Bnp Paribas, Union Gas e Luce, La Molisana, Doemi, Ambrosoli, Matese, Zeus Sport, Poliass, Over Security, La Fiammante, Opportunity, Bava, Unifrigo Gadus, Farmasave, Pyacht, Oracle, Università Napoli Suor Orsola Benincasa, Cerciello Auto e Lupi Chapter Italy.

L’organizzazione tecnica della manifestazione sportiva è affidata ad ASD Napoli Running.