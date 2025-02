Televisione: Clan 2, la seconda stagione dal 24 febbraio su RaiPlay

Dopo il successo della prima serie, arriva in prima visione assoluta su RaiPlay la seconda stagione di “Clan – Scegli il tuo destino”, la serie di Rai Kids incentrata sulla storia di un ragazzo di Scampia che, attraverso l’amicizia, il judo e la guida del maestro Gianni Maddaloni, trova la forza di ribellarsi a un destino già segnato dalla criminalità organizzata. Appuntamento da lunedì 24 febbraio con il boxset completo con tutti gli episodi. La serie sarà poi proposta successivamente anche su Rai Gulp. “Clan” è una serie che mostra il valore della legalità in una storia di crescita, di sfide, di conflitti e amori, quando un adolescente si trova di colpo a dover compiere scelte da adulto che decideranno la sua vita. La serie Rai Kids, distribuita all’estero dalla tv pubblica tedesca, verrà presentata il prossimo 27 febbraio a Londra nell’ambito del MipLondon, come uno dei tre prodotti europei più significativi dell’anno dell’offerta kids. A Scampia sembra tornata la normalità: la palestra di Maddaloni ha riaperto e un nuovo locale, il “The Square”, dove Pasquale è stato assunto come barman, è diventato subito ritrovo preferito dei giovani del quartiere. Il ricordo dell’amico Armando vive ancora nei cuori di tutti, soprattutto in quelli di Francesco e Pasquale. Mentre il Clan Maddaloni si prepara per una sfida importante, le qualificazioni alle Nazionali, il mondo del male si riorganizza. Tony Hollywood, ora libero, adotta un nuovo stile di comando, ma il suo passato da allievo di Maddaloni lo tormenta; non sopporta che Francesco abbia scelto il maestro, anziché unirsi a lui e al fratello Ninja. La tensione esplode con un agguato finito male, costringendo Ninja alla fuga, aiutato solo dalla sua ex Elena, che ora gestisce il “The Square” per conto di Tony. In soccorso del Clan arriva però Enzo, un ex allievo del maestro e cintura nera, mentre a Napoli torna anche Lucia, la determinata madre magistrata di Ginevra. Al gruppi del judo si aggiunge Aurora, una ragazza timida e impacciata, mentre le vite personali dei ragazzi si complicano: Vincenza si scontra con un padre opprimente e si avvicina sempre di più ad Omero, Raffaele abbandona il judo per dedicarsi alla musica, trovando l’amore in una fan segreta; Gigi e Chantal si allontanano Tony, nel frattempo, elabora un piano per distruggere definitivamente il Clan, costringendo Francesco a diventare suo complice, e tenendolo sotto scacco con una terribile minaccia. Francesco dovrà tradire tutto e tutti? Riuscirà a compiere la scelta giusta per salvarsi e proteggere chi ama? La serie prodotta da KidsMe (la content factory di De Agostini Editore) & Mosaicon Film, in collaborazione con Rai Kids, è basata sul romanzo bestseller “O Maé – Storia di Judo e di camorra” di Luigi Garlando (pubblicata da Mondadori Libri nella collana bestBUR), ispirato alla storia vera della palestra di Gianni Maddaloni a Scampia. La serie in dieci puntate, prodotta da Massimo Bruno e a cura di Alba Chiara Rondelli, vede protagonisti Antonio Milo (nel ruolo di Maddaloni, ‘O Maé), Maikol De Falco (Francesco, il protagonista detto ‘O Vesuvio per il suo carattere), Elisa Del Genio (Ginevra, La guerriera), Gabriele Rizzoli (Raffaele, Devois), Francesco Ferrante (Giovanni, Omero), Luca Ambrosino (Nicola, Ninja), Giorgia Agata (Vincenza, La guappetella), Jacopo Piscicelli (Armando, El pibe de Scampia), Alessandro Manna (Pasquale, L’artista), Francesco Borragine (Gigi, ‘O Squalo), Giuliana Esposito (Chantal), Angela Ciaburri (Lucia), Simone Borrelli (Enzo), Carolina D’Alterio (Elena), Gennaro Di Colandrea (Pino), Kayla Blanchfield (Aurora), con la partecipazione di Alessio Gallo nel ruolo di Tony Hollywood. La serie è scritta da Iole Masucci, Tiziana Martini, Stefano Romano e Alba Chiara Rondelli; il montaggio è di Gianluca Conca. La serie vanta il patrocino della FIJIKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Napoli e la consulenza sportiva della “Star Judo Club” di Gianni Maddaloni.