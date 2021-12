Temi Spa finanzia il restauro di un dipinto del Museo di Capodimonte

Sarà restaurato il dipinto “L’annunciazione e Santi Giovanni Battista e Andrea” di Filippino Lippi conservato nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli. Il restauro sarà finanziato dall’azienda Temi spa, attivo nel settore della logistica, che ha già contribuito in passato al restauro di opere d’arte del Museo e, in particolare a “Il Ritratto dell’Infante Francesco di Borbone”, dipinto di Elisabeth Vigée Le Brun, aderendo al progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” promosso da Borsa Italiana, tramite il meccanismo dell’Art Bonus che prevede agevolazioni fiscali per i mecenati (detrazione fiscale del 65%). “Ringrazio l’azienda Temi Spa per aver voluto finanziare il restauro di un’altra opera della nostra collezione, per poterla riportare alla piena fruibilità da parte del pubblico”, dichiara il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger.