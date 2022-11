Temi Spa partner del progetto “dall’Alimentazione all’Educazione”

Temi Spa sarà la base operativa di “dall’Alimentazione all’Educazione”, progetto Rotary Italia. Promotore dell’iniziativa per la Campania è il distretto Rotary 2101, retto dal governatorato di Alessandro Castagnaro.

La società partenopea, presieduta da Francesco Tavassi, è capofila del Gruppo Tavassi, che opera da tre generazioni nella logistica, nei trasporti da e verso l’estero, nella distribuzione in Europa con il marchio Gls e nella consulenza doganale.

Il capannone di Temi Spa, che ospita di norma l’attività logistica, sarà in parte destinato a creare, ad opera dei Rotariani e Rotaractiani, pasti in confezione monodose con le derrate alimentari fornite da Rise Against Hunger, l’associazione statunitense partner del progetto.

Dai dati di Unicef e Save the Children emerge infatti che esiste una inscindibile connessione tra malnutrizione e mancato accesso ad alfabetizzazione ed istruzione nei Paesi più poveri del mondo. In tutto il mondo sono più di 258 milioni i bambini che non hanno accesso all’istruzione scolastica.

“In un contesto di globalizzazione, benché in trasformazione, che continua tuttavia a prevedere scambi, di professionalità e commerciali, dobbiamo pensare anche e soprattutto a chi non riesce ad arrivare a queste opportunità”, dice Tavassi. “Nel nostro capannone, parteciperò con la mia famiglia e con i molti dipendenti della Temi Spa che si sono offerti volontari, all’impacchettamento dei pasti. Nella realtà di Temi Spa, la solidarietà e la sostenibilità sono valori fondamentali”.