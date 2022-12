Temi spa sostiene il Campionato dei valori. Domani alla Federico II di Scampia si chiude la prima edizione

Temi Spa-Gls Napoli sponsorizza il Campionato dei Valori, il progetto pluriennale, voluto dall’Associazione Merita e ideato dall’Associazione Mus-e Napoli e dal Centro di Ricerca sulla Indagine Filosofica – Crif, che impegna le bambine e i bambini della scuola primaria del Mezzogiorno nello sviluppo e nella realizzazione di azioni di servizio alla comunità e al territorio, e nella produzione di materiali multimediali e di testo che documentino tali buone pratiche.

Temi Spa, presieduta da Francesco Tavassi che è anche socio fondatore dell’associazione Merita, è licenziataria esclusiva Gls per Napoli e provincia e capofila del Gruppo Tavassi, che opera da tre generazioni nella logistica, nei trasporti da e verso l’estero, nella distribuzione in Europa con Gls e nella consulenza doganale.

Domani, mercoledì 14 dicembre alle ore 10,30, nell’auditorium della sede di Scampia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, la chiusura della prima edizione del “Campionato dei Valori” con la Lectio Magistralis degli alunni neo-Campioni dei Valori, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’assessora all’Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli, Maura Striano e del rettore, Matteo Lorito.

Presenti i protagonisti della prima edizione del Campionato dei Valori: insegnanti, volontari e i piccoli partecipanti al Campionato. E, con loro, gli insegnanti e i volontari che hanno guidato la sperimentazione della prima edizione, i dirigenti scolastici degli istituti partecipanti e i vertici dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Coordinerà i lavori Anna Paola Merone, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Sarà possibile seguire in diretta l’incontro sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Merita. L’appuntamento vedrà inoltre la presentazione della Seconda Edizione del progetto per l’anno scolastico in corso. “Nella vision di Temi Spa, i giovani sono da sempre i custodi della cultura del bene comune e della partecipazione attiva. Non è più pensabile scindere la sostenibilità finanziaria dall’attenzione ai territori e ai valori»: così Francesco Tavassi spiega il sostegno di Temi Spa al Campionato dei Valori. E aggiunge «il tessuto produttivo deve farsi modello per i giovani di inclusione, solidarietà, legalità: per questa ragione, Temi Spa si appresta ad anticipare la direttiva europea e a dotarsi di un Consiglio di Sostenibilità, che affiancherà l’Amministrazione, il quale dovrà essere composto da almeno il 30% di membri di età inferiore ai venticinque anni. I giovani e i giovanissimi – conclude Tavassi – sono quel futuro per il quale tutti noi lavoriamo oggi”.