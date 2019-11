Tempesta Amelie, in Francia 100mila case senza elettricità

Parigi, 3 nov. (Adnkronos/Dpa) – Quasi 100mila abitazioni sono rimaste senza elettricità in Francia dopo che la tempesta Amelie ha spazzato la costa atlantica con forti venti e piogge. Particolarmente colpiti i dipartimenti dei Pirenei, Atlantico, Gironda, Dordogna e delle Lande, riferisce l’operatore elettrico Enedis. La tempesta ha bloccato anche il traffico ferroviario e provocato la chiusura di diverse strade. Per oggi rimane l’allerta per i forti venti, con l’invito ai residenti a rimanere in casa. La tempesta si sta muovendo verso est, ma sta perdendo d’intensità.