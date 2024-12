Tempi moderni e strumenti antichi tuttora validi: vale la pena utilizzarli

Si è persa la bussola quasi dappertutto nel Mondo. Secondo i più, i campi magnetici furono intuiti e studiati per poterne fare un uso pratico dai cinesi molto prima che iniziasse l’era cristiana. A owest in genere e agli italiani ancora di più, piace credere che, sia stato Flavio Gioia, italiano di Amalfi, secoli dopo a pensare alla possibilità reale di impieghi pratici, il primo la realizzazione della bussola. Quell’ illustre figlio della Divina Costiera, se fosse ancora su questo pianeta, esternerebbe senza esitare il suo cruccio. Commenterebbe i fatti affermando: “tanto impegno per realizzare uno dei frutti di quella scoperta più che straordinaria e poi, invece di usarla per impieghi utili, l’umanità sta facendo del suo meglio (peggio!) per ritornare a prima. Sottinteso di quando è stato ideato e messo a punto quel semplice ma più che straordinario prodotto della mente. Per rimanere nell’ ambiente marino, da un pò di tempo l’umanità intera, parti di essa con maggiore vigore, altre con minore, sono alle prese con tentativi tesi a far navigare sensa una rotta ricavata dalle indicazioni fornite da una versione moderna della bussola innanzi descritta, procedendo così intuitu personae Più precisamente, la popolazione sta attenta a riferirsi il più possibile a quanto indicato o lasciato intendere da quanti al potere in un determinato momento storico

È così che la stessa congerie umana sta attraversando uno dei periodi peggiori “da che mondo è mondo”, riportato tanto per sdrammatizzare l’informazione. L’ aspetto più preoccupante della vicenda testè introdotta è che, come se fosse portato dal vento, il risveglio nell’ uomo dell’ istinto violento a ogni livello sociale, è esploso con tale potenza che si sta propagando,in ordine sparso, quasi dappertutto. Ultima arrivata a essere succuba della follia descritta innanzi, guerrafondaia in predicato, è la Corea del Sud. Non è bastata la ventura per quello stato di essere arrivato a intessere relazioni commerciali internazionali a livelli molto elevati per i suoi prodotti elettronici di fascia alta. Una delle conseguenze dei disordini forti generati, è il comportamento messo in atto giá da tempo dal presidente Yoon e dai suoi familiari. L’ultimo scontro tra la popolazione, a un passo dalla rivolta, e il suo capo di governo, da tempo non gradito alla popolazione, ha fatto sentire quest’ultimo legittimato a proclamare la vigenza della legge marziale. Intempestivo ipotizzare fin d’ora il seguito, anche se la vigenza di quella legge é durata solo qualche ora. Ciò che conta è che è stato acceso un altro rogo di guerra che va a unirsi a quelli che giá ardevano. La bussola è andata persa anche in quell’angolo della terra. Eppure non è molto lontana dalla Cina, dove probabilmente se ne intuirono il funzionamento e l’utilità. A ogni modo al momento è fuori uso. Si confida che ritorni presto in piena attività.