Tempo da lupi

Roma, 26 ott. – (AdnKronos) – Italia nella morsa del maltempo. Un’intensa perturbazione atlantica è infatti piombata sul Belpaese e non mollerà la presa almeno fino a lunedì. Oggi – riferisce il team del sito www.iLMeteo.it – il tempo peggiorerà gradualmente su tutte le regioni settentrionali con piogge via via più diffuse a partire dal Nordovest. Precipitazioni abbondanti sono attese in Liguria e su tutto l’arco alpino e prealpino, entro sera peggiorerà anche al Centro. Domani situazione di forte maltempo sulla Pianura padana centro-settentrionale, su tutto l’arco alpino e prealpino dove sarà alto il rischio di frane e smottamenti. Maltempo diffuso in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con possibili nubifragi sul grossetano e a Roma. Maltempo anche al Sud, specie sui settori ionici e in Sicilia. Venti di Scirocco via via più forti con mare da mosso a molto mosso o localmente agitato, con conseguenti mareggiate.

Ma sarà lunedì la giornata peggiore, avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, “con piogge incessanti e nubifragi su tutto il Nord, sulla Toscana, sul Lazio, poi anche sulla Campania. Piogge ma meno intense anche sul resto delle regioni. Venti di Scirocco ancora più forti e con raffiche fino a 120 km/h, mari agitati o localmente grossi, intense mareggiate sulle coste”. “Tornerà anche l’acqua alta a Venezia”, aggiunge Sanò, spiegando che domenica è “attesa fino a 110 cm, quindi con marea sostenuta, ma attenzione alla notte tra lunedì e martedì quando sarà eccezionale e fino a 165 cm di marea”. “In questa fase di maltempo – conclude l’esperto – le temperature subiranno un forte aumento di notte a causa dei venti più caldi sciroccali, di giorno caleranno di qualche grado, mentre la neve scenderà copiosa soltanto sopra i 1900-2000 metri di quota”.