Temporary Manager Simest: lo strumento strategico per l’internazionalizzazione delle Pmi

Il supporto alla crescita internazionale delle imprese italiane passa anche attraverso strumenti operativi concreti, tra cui il Temporary Manager finanziato da Simest. Questa misura, prevista nell’ambito degli interventi pubblici per l’internazionalizzazione gestiti dal Gruppo Cdp, consente alle aziende, in particolare Pmi, di avvalersi di competenze manageriali qualificate per sviluppare o consolidare la propria presenza sui mercati esteri.

Il Temporary Manager è una figura professionale con esperienza specifica nei processi di export e sviluppo internazionale. Il suo inserimento in azienda ha carattere temporaneo ma fortemente strategico: l’obiettivo è trasferire competenze, definire piani commerciali, individuare mercati target e supportare l’implementazione operativa delle strategie di ingresso o espansione.

L’agevolazione si concretizza in un finanziamento a tasso agevolato, in alcuni casi con una piccola parte a fondo perduto, destinato a coprire i costi dell’inserimento del Temporary Manager. Tra le spese ammissibili rientrano non solo il compenso del professionista, ma anche eventuali attività correlate, come studi di mercato e sviluppo di reti commerciali.

Uno degli elementi chiave dello strumento è definire un progetto strutturato di internazionalizzazione. Non si tratta quindi di un semplice supporto consulenziale, ma di un intervento integrato che deve produrre risultati misurabili, come l’apertura di nuovi canali distributivi, l’aumento delle esportazioni o la presenza stabile in nuovi Paesi.

Le imprese beneficiarie devono rispettare specifici requisiti, tra cui una sede legale in Italia e una situazione economico-finanziaria equilibrata. Inoltre, il Temporary Manager selezionato deve possedere comprovate competenze ed essere indipendente rispetto all’azienda beneficiaria.

In un contesto globale sempre più competitivo, questa misura rappresenta un’opportunità concreta per accelerare i processi di crescita internazionale riducendo il rischio operativo. L’integrazione tra competenze manageriali esterne e risorse interne consente infatti alle imprese di affrontare i mercati esteri con maggiore consapevolezza e struttura, trasformando l’internazionalizzazione da obiettivo strategico a percorso operativo sostenibile.