Temptation Island, la furia dei fidanzati: Antonio distrugge il villaggio, Marco lancia il tavolo

(Adnkronos) – Caos nel villaggio dei fidanzati durante la terza puntata di Temptation Island, in onda stasera, giovedì 17 luglio. I fidanzati non sono riusciti a mantenere la calma dopo aver assistito ai filmati che mostrano le rispettive compagne sempre più vicine ai tentatori. Le immagini hanno scatenato reazioni forti, in particolare in Antonio e Marco.

La puntata si è aperta con la coppia formata da Antonio e Valentina. Il giovane napoletano, dopo aver visto alcuni video della fidanzata, non è riuscito a mantenere la calma e si è lasciato andare a un lungo sfogo, sfociando in un pianto e distruggendo qualsiasi cosa gli capitasse davanti.

“Non mi ha elogiato un secondo. Io l’ho elogiata davanti a tutti. Da quello che vedo, l’unico che sta portando rispetto sono io”, ha detto lui dopo aver visto la fidanzata ballare con uno dei tentatori.

Antonio, dopo aver visto i video, è tornato nel villaggio e non è riuscito a trattenere la rabbia. Il giovane si è sfogato, lanciando oggetti e distruggendo così la scenografia del villaggio, cominciando dalla torcia sulla spiaggia. La telecamera puntata su Filippo Bisciglia ha mostrato la sua reazione. Il conduttore ha lasciato che il giovane si sfogasse, portandosi le mani tra i capelli, con sguardo perplesso.

A scaricare la rabbia contro la scenografia del programma anche Marco, fidanzato di Denise. Il giovane ha visto dei video della compagna in cui balla e si sfoga con il tentatore Flavio: “Io ho capito che c’è vita oltre lui, prima avevo paura della solitudine. Oggi non ce l’ho più, anche parlare con te mi ha fatto capire che ci sono persone in grado di capirmi”, dice lei, scatenando la reazione di Marco.

Il giovane dopo aver visto le immagini ha perso totalmente il controllo. Prima inizia a scagliarsi contro le bottiglie d’acqua e poi, ribalta (letteralmente) un tavolo di legno, lanciandolo in aria. “Abbiamo capito tutti e due che non possiamo stare insieme”, conclude lui, preso dallo sconforto.