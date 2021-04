Tendaggi provenienti dalla Turchia con il marchio Made in Italy: sequestro a Nola

A seguito di un’attenta analisi dei rischi, i funzionari Adm, in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli2 – Sezione Distaccata di Nola, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, hanno concluso un’articolata attività di sequestro di merce per falsa indicazione di origine “made in Italy”. Nello specifico è stato bloccato un tir, proveniente dalla Turchia, contenete campionature espositive per tendaggi “tirelle” su cui era apposto il “Made in Italy”. A seguito dell’analisi eseguita, grazie anche alle banche dati a disposizione di Adm, sono state individuate precedenti operazioni doganali di specie, che ha portato ad eseguire l’accesso presso la sede operativa della società. Sul posto, dopo un’accurata verifica della documentazione contabile e delle giacenze di magazzino, sono stati rinvenuti 85 rotoli di tessuti per tendaggi, pari a 1.923,9 metri e relative alle 1.426 tirelle rinvenute sul tir e recanti il falso Made in Italy. La merce, per un valore di 23 mila euro circa, è stata sottoposta a sequestro. Il rappresentante legale della società è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio e per la vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti a trarre in inganno il consumatore finale. L’attività si inquadra nel più ampio piano di controlli sul territorio nazionale e che vede costantemente impegnati i funzionari Adm e i militari della Guardia di Finanza, in mirate azioni volte a contrastare gli illeciti di natura extra-tributaria a tutela del “made in Italy”.