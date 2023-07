Tendenza uncinetto. In estate all’abito-crochet non si rinuncia mai!

Non c’è estate senza abito all’uncinetto. Una moda romanticamente leggera, discretamente elegante e con quel pizzico di “gusto retrò” che non fa mai male.

Ma altro che nonne chine sui i ferri e gomitolo tra le mani! Adesso, l’abito crochet è diventato “fashion”, sapientemente ricamato a mano da sarte specializzate o con tecnologici telai.

Ovviamente, cucirselo (o farselo cucire) in maniera artigianale non ha prezzo ma, altrimenti, si può optare per i capi da passerella (ed i loro cugini del pret-a-porter con prezzi decisamente più abbordabili).

Idem per le grandi catene di abbigliamento con la capolista Mango che la dedicato diversi pezzi all’uncinetto per questa stagione. Una cosa è certa: al fascino dei fili di cotone (di seta o di altre fibre rigorosamente naturali) intrecciati che accarezzano la pelle (soprattutto se abbronzata) non se ne può fare a meno durante la stagione estiva per donare un tocco glam al proprio guardaroba.

E, del resto, ogni anno, la maggior parte degli stilisti manda in passerella per le collezioni spring-summer outfit crochet che nulla hanno a che invidiare agli capi di abbigliamento in quanto a fascino e charme. Anzi, sul mercato esistono abiti-uncinetto da indossare anche per una cerimonia importante; esemplare, in questo senso, la collezione Dior spring-summer 23 con look dai preziosi ricami crochet.

Quindi, addio al binomio: abito all’uncinetto uguale spiaggia o aperitivo sul lungomare! Ora, con il crochet-dress si va pure ad una cerimonia o ad un evento importante.

D’altra parte, guardando al passato, a sdoganare il crochet-dress anche per le occasioni più mondane è stata addirittura un’icona di stile: ovvero, l’indimenticabile Gina Lollobrigida che indossò, per la Mostra del Cinema di Venezia, un lungo abito all’uncinetto color corallo (all’epoca, fecero il giro del mondo le foto della serata, proprio con quel vestito addosso, mentre ballava insieme all’armatore Aristotele Onassis).

E, poi, come non citare l’iconica Jane Birkin (recentemente scomparsa) al Gala de l’Union des Artistes nel 1969 con un sexy long-dress bianco ricamato all’uncinetto (poi, imitatissimo dalle it-girls dell’epoca)?

Abiti che hanno segnato la storia della moda ed anche lanciato lo stile-crochet che, ancora oggi, rappresenta uno dei punti cardine sia per la moda primaverile che per quella estiva.

Una tendenza che ha contagiato anche il comparto accessori con borse e cappelli in primis.

Quanto alla trama, libera fantasia al gusto: geometrica, floreale a mosaico ecc… nessun limite all’estro ed alle nuances. Ovviamente, il bianco ottico per il vestito all’uncinetto rimane un grande classico.

Per il resto… non chiamateli abiti-centrini!