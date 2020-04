Tendenze e innovazioni nel mondo del gaming

Quello del gaming è sempre stato un mondo in rapida evoluzione, pronto a soddisfare le richieste sempre più esigenti degli appassionati. La tendenza degli ultimi anni ha visto crescere in particolare la ricerca di un maggiore contatto con la realtà del gioco, divenuta quasi una realtà parallela a quella della vita reale. Sempre più ricercato è inoltre il contatto tra giocatori, che non si limitano più a voler sfidare l’intelligenza artificiale, ma sono sempre più alla ricerca di avversari in carne ed ossa con cui potersi confrontare. Guardando al 2020, quali sono le principali tendenze in ambito gaming?

Realtà virtuale e aumentata

Fonte: Pixabay

Una delle innovazioni principali degli ultimi anni è quella relativa alla realtà virtuale e aumentata. Se la realtà aumentata permette di acquisire oggetti e premi digitali nel mondo reale, i giochi basati sulla realtà virtuale sono in grado di ricreare una realtà simulata all’interno del gioco, ma percepita dal giocatore come se fosse reale. Sono tanti i giochi che, attraverso l’ausilio di un visore, permettono agli appassionati di immergersi in una realtà che non è la loro: tra questi, molti sono giochi proposti per PlayStation 5, sempre più impegnata nel perfezionamento della tecnologia dei visori VR. Basta un semplice movimento della testa per poter esplorare il mondo circostante in ogni centimetro, per confrontarsi con personaggi che sembrano essere a pochi passi di distanza, per lasciarsi sorprendere da suoni o rumori improvvisi. Un tipo di tecnologia, questa, che sta compiendo grossi passi in avanti, divenendo sempre più stupefacente.

I giochi live

Un’altra importante innovazione che ha coinvolto in prevalenza i giochi da casinò è quella dei giochi live. Se in passato giochi d’azzardo come il poker, il blackjack o la roulette potevano essere giocati solo in sale da gioco fisiche, la nascita di piattaforme online è stata in grado di dare un importante contributo alla diffusione dei giochi in rete, divenuti così alla portata di tutti. Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto proprio grazie all’introduzione dei giochi live che, come spiegato su Leovegas, permettono di vivere l’esperienza di gioco come se ci si trovasse in un casinò reale, con tanto di croupier a disposizione. A rendere l’esperienza ancor più totalizzante è la qualità audio e video dei giochi dal vivo disponibili sulle piattaforme, capace di rendere le partite ancor più realistiche, anche se a distanza.

Intelligenza artificiale

Fonte: Pixabay

In ultimo, sempre più diffusi sono i giochi basati sull’intelligenza artificiale, ovvero giochi in cui l’evoluzione della storia è lasciata completamente nelle mani del giocatore. Come ricordato su Gameplay Café, si tratta solitamente di giochi esplorativi, che pongono i partecipanti del gioco di fronte a delle scelte o a delle missioni da superare sulla base delle loro abilità e del momento della storia in cui sono giunti. Il punto di forza dei giochi basati sull’intelligenza artificiale è proprio quello di essere molto simili alla vita reale, in cui ad ogni azione corrisponde una reazione ben precisa. Non si tratta, quindi, di giochi già ideati per procedere in un determinato modo, ma di giochi fortemente influenzabili sulla base delle scelte del giocatore.

La tendenza dell’anno continua dunque ad essere quella del realismo e dell’interazione, per un gioco che risulta essere sempre più simile alla vita reale.