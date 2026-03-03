Tennis, a Indian Wells per Sinner esordio con Duckworth o qualificato

Roma, 3 mar. (askanews) – Il Masters 1000 di Indian Wells inizierà per Jannik Sinner contro James Duckworth o un qualificato. È questo l’esito del sorteggio del torneo statunitense, il primo Masters 1000 della stagione. Testa di serie numero 2 del torneo, Sinner entrerà in gioco al secondo turno. Dalla sua parte del tabellone ci sono Ben Shelton (potenziale avversario ai quarti), Sascha Zverev e Lorenzo Musetti (uno dei due possibile rivale in semifinale, il carrarino entrerà in scena contro l’ungherese Fucsovics o un qualificato). Nella parte alta, invece, riflettori su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che possono incrociarsi in semifinale. Un sorteggio con qualche insidia per lo spagnolo che già nel match d’esordio potrebbe sfidare Grigor Dimitrov. Sono sette gli italiani al via: come Sinner e Musetti, anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi debutteranno al secondo turno. Il romano, campione ad Acapulco, attende Altmaier o Kecmanovic mentre l’italoargentino, vincitore a Santiago, esordirà con un qualificato. Al primo turno, infine, sono in programma Berrettini-Mannarino (chi vince affronterà Zverev), Bellucci-Diallo e Arnaldi con un qualificato.