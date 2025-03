Tennis, a luglio la 36a edizione dei Palermo Ladies Open

PALERMO (ITALPRESS) – La storia del grande tennis femminile al Country Time club prosegue nel rispetto di una tradizione che ha avuto inizio nel 1988 con il successo di Karin Kschwendt ed è culminata nelle ultime due stagioni con le vittorie della cinese, Qinwen Zheng, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. La 36a edizione dei Palermo Ladies Open è in programma nell’ormai tradizionale seconda metà del mese di luglio. Il torneo, un WTA 125 dotato di un montepremi di 115 mila dollari, avrà un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio. Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 19 e domenica 20 luglio, mentre da lunedì 21 prenderanno il via i match del tabellone principale. La finale è in programma domenica 27 luglio.

