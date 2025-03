Tennis, a Miami Berrettini out ai quarti: Fritz vince in tre set

Roma, 28 mar. (askanews) – Nonostante la grande prestazione, si chiude ai quarti il percorso di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami. L’azzurro ha perso contro Taylor Fritz con il punteggio di 5-7, 7-6(7), 5-7 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Una straordinaria prova di Berrettini, che ha annullato ben 6 match point nel secondo set per portare la sfida al terzo, in cui è stato decisivo il break conquistato da Fritz nell’11° game. In semifinale, il n°4 al mondo affronterà Jakub Mensik. “Ho giocato una delle mie migliori partite di sempre su questa superficie, il finale è stato un po’ amaro per il risultato – le parole del romano a Sky Sport – Sono orgoglioso perché giocare una partita alla pari con un tennista del genere sul cemento non è scontato. Non c’erano mai state le condizioni ideali per giocare al meglio a Miami, peccato perché la semifinale è stata a un paio di punti. Per fortuna ci saranno altri tornei e altre occasioni”