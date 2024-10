Tennis, a Pechino trionfa Alcaraz, Sinner ko in tre set

Roma, 2 ott. (askanews) – È Carlos Alcaraz il nuovo campione dell’ATP 500 di Pechino. Lo spagnolo ha vinto una finale epica con Jannik Sinner, conclusa con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6 in 3 ore e 21 minuti di gioco. Una partita emozionante, ricca di colpi di qualità e continui capovolgimenti di fronte. Sinner è stato bravo a restare in partita nei momenti più difficili, confermando la sua straordinaria solidità mentale soprattutto nel primo set, recuperando da 2-5 con tre set point annullati. Alcaraz ha alternato tennis di qualità (55 vincenti) con tanti errori, ma è stato fenomenale nel tiebreak finale in cui ha vinto sette punti consecutivi da 3-0 in favore di Sinner. Si ferma così la striscia di 14 vittorie consecutive di Sinner che non perdeva dal match con Rublev a Montreal. Per l’azzurro è il primo ko stagionale in una finale (ne aveva vinte 6 su 6) e il terzo nel 2024 contro Alcaraz. Per Alcaraz è il sedicesimo titolo in carriera, il quarto del 2024 dopo Indian Wells, Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo diventa il primo tennista dal 2009 ad aver vinto almeno un ATP 500 su tutte le superfici