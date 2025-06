Tennis, ad Halle Cobolli fuori ai quarti, avanza Zverev

Roma, 20 giu. (askanews) – Una buona prova non basta a Flavio Cobolli, battuto in due set da Sascha Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6 in un’ora e 41 minuti di gioco. Una partita equilibrata, giocata punto a punto dal romano contro il n. 3 al mondo. Alla fine è bastato un solo break, conquistato da Zverev nel primo game del match. Cobolli nel primo set non ha sfruttato sei palle break, poi nel secondo set ha fatto match alla pari fino al tiebreak. Un match point annullato, ma poi Zverev (che ha chiuso l’incontro con l’80% di prime) ha alzato il livello per raggiungere la quinta semifinale in carriera ad Halle