Tennis, al via prevendita biglietti SuperTennis Arena Bnl Roma

Roma, 23 mar. (askanews) – Una SuperTennis Arena completamente nuova è pronta ad accogliere gli spettatori al Foro Italico in occasione degli Internazionali BNL d’Italia 2026, in programma a Roma dal 28 aprile al 17 maggio.

Da oggi, lunedì 23 marzo sarà possibile acquistare online i biglietti per questo stadio, destinato a diventare una delle grandi novità e uno dei punti di maggiore attrazione della prossima edizione del torneo. La vendita sarà attiva sulla piattaforma ufficiale dell’evento (https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/) e sul circuito TicketOne.

La SuperTennis Arena sorgerà a pochi passi dal Campo Centrale, accanto all’ex Ostello della Gioventù lungo Viale delle Olimpiadi. Una collocazione strategica che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente e dinamica l’esperienza del pubblico all’interno del Parco del Foro Italico.

Per questo nuovo impianto non sono previsti abbonamenti: sarà infatti possibile acquistare esclusivamente biglietti giornalieri, così da offrire maggiore flessibilità agli appassionati.

I tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel potranno inoltre usufruire di agevolazioni dedicate: riduzione del 20% per i possessori di tessera Atleta (agonista e non agonista); riduzione del 10% per i possessori di tessera Socio ed eSports.