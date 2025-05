Tennis, al via vendita biglietti Internazionali Bnl 2026

Roma, 27 mag. (askanews) – Al via la vendita libera dei biglietti e degli abbonamenti per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. In questa fase, è possibile acquistare solo i tagliandi per gli incontri in programma sul Campo Centrale. Gli abbonati 2025 avranno tempo fino al 31 agosto 2025 per esercitare la prelazione sugli abbonamenti acquistati per l’edizione 2025.

Ai Tesserati FITP è riservato uno sconto sui biglietti (20% tesserati Atleta, 10% tesserati Socio) e sugli abbonamenti (5% a tutti tesserati). L’acquisto di biglietti e abbonamenti può essere effettuato al seguente link: https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/