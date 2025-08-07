Tennis, Alacaraz: “Obiettivo riprendermi il n.1″

Roma, 7 ago. (askanews) – Dopo le dispendiose stagioni su terra rossa ed erba, per Carlos Alcaraz inizia una parte di stagione in cui non difenderà tanti punti: l’obiettivo è tentare di riprendersi la vetta del ranking superando il rivale Jannik Sinner. Lo ha detto in conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 di Cincinnati. Ecco le sue parole: “E’ una sensazione nuova, ma devi essere pronto. Non voglio mai perdere nessuna finale, che si tratti di Wimbledon o di un altro Slam. Ma ho lasciato il campo felice e orgoglioso. Ho pensato: ‘Dovevo perdere una finale in un Major prima o poi. A tutti è capitato”. “Sono davvero contento di tutto quello che sto facendo e cercherò di continuare così. Ci sono molte cose che voglio aggiungere al mio gioco per migliorare in partita, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: essere felice, godermi il tempo dentro e fuori dal campo nei migliori tornei del mondo. Ovviamente anche tornare numero uno alla fine dell’anno è un obiettivo. Questo è il mio obiettivo nella seconda parte di stagione”. Sulla rivalità con Sinner: “Sono davvero felice della rivalità che sto costruendo con Jannik. Entrambi abbiamo già fatto grandi cose nel tennis. Lasciamo che siano le persone a parlare della nostra rivalità e di quello che stiamo facendo nella storia del tennis. Non penso alla storia che stiamo scrivendo, abbiamo ancora una lunga carriera davanti a noi”. Sulle vacanze: “Sono stato in Spagna e ho trascorso il tempo con la mia famiglia e i miei amici. Trascorrere tre settimane a casa durante le vacanza estive è stato incredibile, ancora non ci credo. Ho cercato di sfruttare il tempo nel miglior modo possibile con tutti. Arrivo più forte a Cincinnati, un torneo che adoro giocare”.