Tennis, Alcaraz avanza agli Australian Open

Roma, 18 gen. (askanews) – Carlos Alcaraz vince al debutto agli Australian Open. Impegnato nel 1° turno nel match che ha chiuso la sessione serale della Rod Laver Arena, lo spagnolo ha superato la wild-card australian Adam Walton, 81 del mondo. 6-3, 7-6, 6-2 i parziali in poco più di due ore di gioco per il n°1 del ranking. Al 2° turno sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann, 102 del ranking, con cui ha vinto l’unico precedente a livello Atp.

Inizia con una rimonta l’Australian Open di Alexander Zverev. Finalista un anno fa a Melbourne Park, il tedesco cha battuto il canadese Gabriel Diallo con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, 6-2. Avanti anche Sascha Bublik, che si libera con un triplo 6-4 dello statunitense Brooksby.