Tennis, Alcaraz: “Ho lottato fino alla fine con il cuore”

Roma, 30 gen. (askanews) – “Credere. Credere sempre. Dico sempre che bisogna credere in se stessi, a prescindere dalle difficoltà che si stanno attraversando”. Così Carlos Alcaraz dopo il successo contro Zverev che gli vale la finale degli Australian Open, la prima in carriera. “Devi continuare a credere in te stesso in ogni momento – continua – Stavo faticando a metà del terzo set. Dal punto di vista fisico è stata una delle partite più impegnative che abbia mai giocato nella mia giovane carriera. Ma mi ero già trovato in situazioni del genere, quindi sapevo cosa dovevo fare. Dovevo metterci il cuore. Penso di esserci riuscito. Ho lottato fino all’ultimo punto. Sapevo che avrei avuto le mie occasioni. Nel quinto set sono stato paziente. Sono estremamente orgoglioso del mio servizio e di come sono riuscito a rientrare nel match nel quinto set”