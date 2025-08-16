Tennis, Alcaraz in semifinale a Cincinnati

Roma, 16 ago. (askanews) – Carlos Alcaraz è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, al termine di una partita molto equilibrata, ha sconfitto la testa di serie numero 9 Andrey Rublev con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5 in due ore e 17 minuti di gioco. Il numero 2 al mondo conquista così la 9^ semifinale del 2025, la 12^ in carriera in un Masters 1000. Al prossimo turno, il murciano sfiderà la terza testa di serie in tabellone, Alexander Zverev, che ha liquidato Ben Shelton (n.5) con un doppio 6-2.