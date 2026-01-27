Tennis, Alcaraz in semifinale agli Australian Open

Roma, 27 gen. (askanews) – Carlos Alcaraz è in semifinale agli Australian Open per la prima volta in carriera. Lo spagnolo ha battuto il padrone di casa Alex De Minaur con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-1 in due ore e 15 minuti di gioco. Un match ben gestito da parte di Alcaraz, che dopo un primo set equilibrato ha comandato senza grandi problemi. Dominio totale nel secondo ed anche nel terzo set, portato a casa da Alcaraz per 6-1. Per Carlitos si tratta della 10^ semifinale Slam (2° tennista più giovane di sempre nell’Era Open a raggiungere questo traguardo). In semifinale, Carlos Alcaraz affronterà Sascha Zverev. Il tedesco torna in semifinale agli Australian Open per la quarta volta in carriera dopo la vittoria contro il 20enne statunitense Learner Tien.