Tennis, Alcaraz parte bene a Parigi: battuto Zeppieri

Roma, 26 mag. (askanews) – Buona la prima per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n. 2 al mondo) ha battuto l’azzurro Giulio Zeppieri (entrato in tabellone per il quarto anno di fila partendo dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 in un’ora e 56 minuti di gioco. Una buona prestazione di Zeppieri, che non è però riuscito alla lunga a tenere il ritmo imposto da Alcaraz (che nel corso del match non ha mai perso la battuta). Per il campione in carica arriva la 16^ vittoria nelle ultime 17 partite e il 19° successo in carriera al Roland Garros. Al secondo turno, Alcaraz affronterà Fabian Marozsan (n. 56 del ranking Atp).