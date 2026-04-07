Tennis, Alcaraz: “Prima o poi perderò il n.1 mondiale”

Roma, 7 apr. (askanews) – “Perderò il primo posto nella classifica mondiale”. Parola di Carlos Alcaraz che archivia il secondo turno di Montecarlo (6-1, 6-3 a Baez, 14esima vittoria consecutiva sulla terra a cavallo del ’25 e del ’26) con una considerazione che mette insieme un po’ di realismo e un po’ di amarezza: “Non so se sarà questo o nei prossimi tornei. Difendo tantissimi punti, sarà difficile confermarli tutti e anche se lo facessi Jannik aggiungerà dei punti in questi tornei in cui non ne ha da difendere. Cercherò di giocare al mio meglio e vedremo che cosa accadrà, ma ovviamente per me il numero 1 non è nei miei pensieri, in questo momento. Cerco solo di sentirmi al meglio e vedremo come andrà la stagione sulla terra”.

Sinner resta l’avversario da battere, e non soltanto a Monte-Carlo. Carlos gioca la sfida a distanza: “Conosco Jannik e lui torna sempre più forte e migliore dopo una sconfitta. Sono sicuro che stia riguardando i tornei sulla terra dell’anno scorso e che sarà migliore quest’anno, quindi devo farmi trovare pronto. Sono rimasto sorpreso perché ha giocato tanto nell’ultimo mese sul cemento e non ha avuto molto tempo per riposare e prepararsi per la terra. Però lo abbiamo visto anche in doppio: ha giocato bene oggi, e questo dimostra che tipo di giocatore è, impressionante la capacità di adattarsi così rapidamente”. Sul suo esordio nel Principato, Alcaraz è soddisfatto ma aspetta test più complicati: “È stato fantastico. Come ho detto, mi mancava la terra, la stagione sulla terra. Sono davvero felice di poter tornare a giocare su questa superficie. Ho sorpreso me stesso. La prima partita di ogni torneo non è mai facile, è sempre complicata per tutto quello che hai in testa. È ancora più difficile quando cambi superficie e considerando che la mia ultima partita sulla terra risaliva a quasi un anno fa. Pensavo di sentirmi un po’ peggio in campo…”