Tennis, Alcaraz vince Wimbledon, battuto Djokovic in tre set

Roma, 14 lug. (askanews) – Carlos Alcaraz si conferma. Dodici mesi fa il murciano e Djokovic diedero vita a una finale spettacolare, vinta dal murciano al 5° set dopo quasi cinque ore di battaglia. Questa volta il compito è stato molto più semplice del previsto e sono bastate poco più di due ore per vincere 6-2, 6-2, 7-6 contro il serbo. Vittoria con un pizzico di thrilling dopo che lo spagnolo aveva fallito tre match point sul 5-4 cedendo poi il servizio ed andando al tiebreak poi vinto.

Alcaraz, alla quinta finale Slam della carriera ha conquistato, a soli 21 anni, il quarto titolo dopo US Open 2022, Wimbledon 2023 e Roland Garros 2024. Diventa anche il 6° a conquistare consecutivamente Roland Garros e Wimbledon. Per Nole è invece rinviato l’ottavo titolo ai Championships: per ora resiste il record di Roger Federer. (segue)