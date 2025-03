Roma, 9 mar. (askanews) – A Indian Wells come al Roland Garros. Ancora una volta Matteo Arnaldi (n.35 al mondo) batte Andrey Rublev (n.8) e stavolta conquista il 3° turno del Masters 1000 sul cemento californiano. Al quarto successo in carriera contro un top 10, il tennista ligure ha archiviato la pratica con il punteggio di 6-4, 7-5 in poco meno di due ore di gioco. Per la prima volta in carriera al terzo turno a Indian Wells, Arnaldi affronterà lunedì uno tra Nakashima e Hijikata.