Tennis, Aryna Sabalenka in finale agli Australian Open

Roma, 29 gen. (askanews) – Aryna Sabalenka centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open. La bielorussa prosegue il suo cammino a Melbourne Park grazie alla netta vittoria su Elina Svitolina: 6-2, 6-3 il punteggio finale in un’ora e un quarto di gioco. Una sfida gestita senza grandi difficoltà da Sabalenka, dominante dall’inizio alla fine. Ancora imbattuta nel 2026 (il record è 11-0 con zero set persi), la n. 1 al mondo centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open (c’erano riuscite prima solo Evonne Goolagong e Martina Hingis) e la settima finale Slam consecutiva sul cemento (come Hingis e Steffi Graf). Appuntamento sabato per la finale contro Elena Rybakina o Jessica Pegula.