Tennis, ascolti boom per l’ItalDavis, fino a 6 milioni per Cobolli

Roma, 24 nov. (askanews) – Ancora ascolti boom per il tennis azzurro. La finale di Coppa Davis, vinta dall’Italia sulla Spagna, ha monopolizzato il palinsesto della domenica di Raiuno catturando il pubblico delle grandi occasioni. La partita tra Berrettini e Carreno Busta ha registrato un’audience di 3,6 milioni (28% di share), compreso il canale federale SuperTennis che detiene i diritti tv integrali della manifestazione.

L’impresa in rimonta di Flavio Cobolli, contro Munar, è stata poi un vero e proprio happening televisivo: 5,1 milioni di telespettatori medi tra Raiuno (in total audience) e SuperTennis, secondo le elaborazioni di Studio Frasi sui dati Auditel. Un italiano su tre ha seguito il match: share superiore al 31%. E l’ultimo set, tra le 19.15 e le 20.01, ha catturato 6,2 milioni di telespettatori medi e addirittura 9,6 milioni di contatti (cioè singole persone presenti in almeno uno dei minuti compresi nell’intervallo). La festa successiva ha fatto slittare il Tg1 della sera. L’apoteosi della racchetta.