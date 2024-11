Tennis, Atp Finals, Alcaraz esordio choc, va ko con Ruud

Roma, 11 nov. (askanews) – Inizia con una sconfitta il cammino a Torino di Carlos Alcaraz. Il n. 3 al mondo ha perso al debutto contro Casper Ruud, alla prima vittoria in carriera contro lo spagnolo: 6-1, 7-5 lo score in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Stasera alle 20.30 in programma Zverev-Rublev

Una partita da dimenticare per Alcaraz, discontinuo e falloso contro la migliore versione di Ruud degli ultimi mesi. L’iberico, uscito dal campo a testa bassa, ha confermato le difficoltà su questa superficie: 34 errori gratuiti e solo il 59% di punti con la prima. Il primo set è stato a senso unico a favore di Ruud, poi nel secondo parziale l’inerzia sembrava dalla parte di Alcaraz. Avanti 5-2, lo spagnolo ha servito per il set, ma come nel primo parziale ha perso nuovamente cinque giochi consecutivi. Ruud interrompe così una serie di quattro ko di fila e ottiene la prima vittoria in carriera su cemento con un top 3