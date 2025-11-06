Tennis, Atp Finals: Sinner con Zverev, Shelton e (forse) Musetti

Roma, 6 nov. (askanews) – Svelati i gironi delle Atp Finals 2025 in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Jannik Sinner nel girone con Zverev e Shelton, possibile derby con Musetti. Nell’altro raggruppamento ci saranno Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur. Nel doppio Bolelli/Vavassori inseriti nel gruppo Fleming.

Atp Finals, i gironi – Singolare Gruppo Bjorn Borg Jannik Sinner Alexander Zverev Ben Shelton Auger Aliassime O Musetti

Gruppo Jimmy Connors Carlos Alcaraz Novak Djokovic Taylor Fritz Alex De Minaur

Doppio Gruppo Peter Fleming

Julian Cash/Lloyd Glasspool Marcel Granollers/Horacio Zeballos Kevin Krawietz/Tim Puetz Simone Bolelli/Andrea Vavassori

Gruppo John Mcenroe Harri Heliovaara/Henry Patten Marcelo Arevalo/Mate Pavic Neal Skupski/Joe Salisbury Christian Harrison/Evan King