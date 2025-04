Tennis, Atp Madrid: Arnaldi agli ottavi

Roma, 28 apr. (askanews) – Continua il cammino di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria su Djokovic, il ligure ha eliminato anche il bosniaco Damir Dzumhur, staccando così il pass per gli ottavi di finale. Una buona prova del n. 44 al mondo che ha chiuso con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco meno di due ore di gioco. Alcuni alti e bassi (soprattutto per numero di prime messe in campo), ma grande solidità nei momenti decisivi da parte di Arnaldi che ha indirizzato la partita dal 3-3 del primo set con una serie di cinque giochi consecutivi vinti. Il break decisivo per il parziale e un altro per indirizzare il secondo set. Poi dal 3-2 del secondo parziale il “buio”, a causa di un problema di energia elettrica alla Caja Magica. Un match concluso senza immagini televisive e senza l’ausilio della tecnologia, con il giudice di sedia Lahyani che non ha avuto a disposizione l’occhio di falco nei game finali.