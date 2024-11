Tennis, Australia-Usa 1-0 nei quarti di coppa Davis

Roma, 21 nov. (askanews) – Australia in vantaggio 1-0 nella prima partita del terzo quarto di finale di Coppa Davis al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga. Thanasi Kokkinakis indirizza in favore degli aussie il 48mo scontro nella manifestazione contro gli Stati Uniti, le due nazioni più titolate nella storia della competizione. Kokkinakis, n. 77 al mondo, ha sconfitto Ben Shelton, numero 21, che ha mancato quattro match point, 61 46 76(12). Il tie-break decisivo è il sesto più lungo nella storia della Davis. Da questo confronto uscirà l’avversaria in semifinale di Italia o Argentina, che si scontreranno alle 17.