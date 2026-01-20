Tennis, Australian open, avanti Musetti e Darderi, ko Cocciaretto

Roma, 20 gen. (askanews) – Lorenzo Musetti supera un debutto complesso agli Australian Open. L’azzurro è al 2° turno grazie valla vittoria sul belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, costretto al ritiro nel quarto set dopo 3 ore e 7 minuti di lotta intensa: 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 il punteggio nel momento in cui Collignon ha scelto di non proseguire, rallentato dai crampi e da un vistoso calo fisico. Per Musetti non è stato un debutto facile, ma ha giocato una partita in crescendo e con il passare dei game è riuscito a trovare ritmo e solidità. Adesso c’è un derby all’orizzonte per Musetti che al secondo turno, in programma giovedì, affronterà l’amico Lorenzo Sonego che all’esordio ha battuto nettamente lo spagnolo Taberner (6-4, 6-0, 6-3)

Arriva la prima vittoria in carriera agli Australian Open per Luciano Darderi. L’italoargentino è al 2° turno grazie alla vittoria in tre set sul cileno Garin: 7-6, 7-5, 7-6 il punteggio finale in quasi tre ore di partita. Un debutto tutt’altro che semplice per Darderi, n. 22 del seeding a Melbourne Park, che ha giocato tre set combattuti e nel finale ha fatto i conti anche con problemi di stomaco. Darderi tornerà in campo giovedì contro lo spagnolo Sebastian Baez che ha superato in cinque set il francese Mpetshi Perricard.

Esordio amaro agli Australian Open per Elisabetta Cocciaretto. Reduce dal trionfo a Hobart, l’azzurra ha perso al primo turno contro l’austriaca Julia Grabher, n. 95 al mondo: 7-5, 2-6, 6-4 il punteggio in due ore e mezza di gioco. Un risultato che lascia non pochi rimpianti perché Cocciaretto non è riuscita a sfruttare le difficoltà dell’avversaria, che nel match ha commesso 10 doppi falli e 56 errori gratuiti.

Esce Luca Nardi al primo turno perdendo contro il cinese Wu 7-5 4-6 6-4 6-2. Nell’ultimo set Luca era palesemente in difficoltà fisica