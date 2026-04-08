Tennis, Berrettini agli ottavi a Montecarlo

Roma, 8 apr. (askanews) – Matteo Berrettini si qualifica per il 3° turno del Masters di Monte-Carlo: decisivo il match dominato contro Daniil Medvedev, settima testa di serie del torneo, battuto 6-0, 6-0 in 50′ di gioco. Partita in discussione solo nel 1° game: da quel momento non c’è stata più storia, come confermano i numeri distastrosi di un Medvedev completamente fuori fase (28 errori non forzati) e nervosissimo, come dimostra la racchetta distrutta a metà del 2° set. Il romano attende giovedì agli ottavi il vincente di Fonseca-Rinderknech.