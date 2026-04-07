Tennis, Berrettini al secondo turno a Montecarlo

Roma, 7 apr. (askanews) – Matteo Berrettini è al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo. Il romano ha approfittato del ritiro per un problema fisico di Bautista Agut sul punteggio di 4-0 Berrettini nel primo set. Lo spagnolo aveva chiesto l’intervento del fisioterapista quando era sotto 3-0 e, una volta tornato in campo, ha alzato bandiera bianca dopo aver subito il secondo break di fila. Con questo successo, l’azzurro affronterà nella giornata di mercoledì 8 aprile Daniil Medvedev per un posto negli ottavi di finale, in quella che sarà la quarta sfida tra i due.