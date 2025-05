Tennis, Berrettini al terzo turno a Roma: Fearnley battuto in due set

Roma, 10 mag. (askanews) – Matteo Berrettini torna a vincere un match agli Internazionali d’Italia 1459 giorni dopo l’ultima volta. L’azzurro è al 3° turno grazie alla vittoria in due set sul britannico Jacob Fearnley: 6-4, 7-6 il punteggio finale in poco meno di due ore di gioco. Una vittoria di grinta e carattere per Berrettini, bravo soprattutto nel secondo set in cui ha recuperato un break di svantaggio e annullato due set point. Fearnley è crollato nel tiebreak del secondo parziale, dominato da Berrettini con un perentorio 7-0. Matteo accede così al 3° turno dove affronterà Ruud o Bublik. Berrettini visibilmente commosso a fine match. Prima l’urlo liberatorio, poi la firma sulla telecamera: “Mi siete mancati”