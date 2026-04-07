Tennis, Berrettini: “Brutto vincere così ma sto bene”

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ildenaro.it
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Roma, 7 apr. (askanews) – Matteo Berrettini parla a Sky Sport dopo la vittoria al primo turno nel ‘1000’ di Monte-Carlo contro Bautista Agut (che si è ritirato sul 4-0 Berrettini nel primo set): “Sono partito col piede giusto, aggressivo, servendo e rispondendo bene. Chiaramente questo non è il modo in cui vuoi vincere. Sono stato tante volte nella sua situazione quindi so quanto è difficile. Mi sto sentendo bene in campo, anche nel doppio la qualità è stata alta”. Sul match contro Medvedev: “Sarà una sfida molto difficile. Medvedev sta giocando un grandissimo tennis, ma sarà una partita diversa rispetto alle altre. Spero possa arrivare la prima vittoria contro di lui…”

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