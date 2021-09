New York, 7 set. – (Adnkronos) – “Lui è il giocatore più forte in attività però l’ho messo in difficoltà le ultime volte che ci siamo incontrati e la fiducia c’è”. Lo dice Matteo Berrettini in merito al match che lo opporrà mercoledì nei quarti di finale dello Us Open contro Novak Djokovic.