Tennis, Berrettini ko agli ottavi: Fonseca vince in due set

Roma, 9 apr. (askanews) – Matteo Berrettini saluta il Masters 1000 di Monte-Carlo, sconfitto agli ottavi di finale da Joao Fonseca con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Berrettini ha pagato una bassa percentuale di prime in campo e, di conseguenza, non è mai riuscito a prendere in mano gli scambi, soprattutto dal lato del dritto, il suo colpo più incisivo, che Fonseca è stato bravo a neutralizzare fin dall’inizio. Grazie a questo successo, il brasiliano diventa il primo giocatore del suo Paese a raggiungere i quarti di finale in un Masters 1000 da Thomaz Bellucci a Madrid 2011 e il secondo di sempre a Monte-Carlo dopo Gustavo Kuerten.