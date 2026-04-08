Tennis, Berrettini: “La partita più bella della mia vita”

Roma, 8 apr. (askanews) – “È stata una partita strana, non mi aspettavo di giocare così bene e non mi aspettavo che lui facesse così fatica , è stata una delle migliori partite della mia vita”. Così Mattia Berrettini dopo il successo con un doppio 6-0 contro Daniil Medvedev che gli è valso gli ottavi di MOntecarlo. “Ho sofferto nel primo game – continua – poi però non mi aspettavo di vincere così nettamente. Ho cercato di tenere la concentrazione e di non farmi distrarre da quello che accadeva dall’altra parte del campo. Nel secondo set lui ha servito con le palle nuove, sono stato bravo e ho strappato subito il servizio e mi sono rilassato del tutto. La realtà è che ho bisogno di match come questi, ho solo bisogno di un po’ di tempo e di fiducia”.