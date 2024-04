Tennis, Berrettini out a Montecarlo

Roma, 9 apr. (askanews) – Matteo Berrettini, dopo il titolo conquistato la scorsa settimana a Marrakech, è stato eliminato al primo turno del Rolex Masters1000 di Monte-Carlo dal serbo Miomir Kecmanovic col punteggio di 63 61 in poco più di un’ora di gioco. Giornata piovosa, terra umida e un torneo con cui l’italiano non è riuscito negli anni a stabilire una proficua relazione, resa ancora più difficile quest’anno da una condizione ancora non al meglio dopo il lungo stop, e da un avversario più agile e intelligente nell’esser riuscito a interpretarla al meglio leggendo bene le difficoltà messe in evidenza dal romano.